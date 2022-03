O onze do Sporting para o jogo com o Arouca

O clube de Alvalade defronta, este sábado, em Alvalade, o Arouca em jogo da 25.ª jornada da Liga. Rúben Vinagre, Essugo Slimani alinham de início, Feddal, Ugarte e Paulinho começam no banco. Nos visitantes, Antony entra para o lugar de Arsénio

Para este encontro, Rúben Amorim não pode contar com os lesionados Pedro Gonçalves, João Palhinha e Daniel Bragança. Do lado dos visitantes, Kouassi (castigado), Fernando Castro, Sema Velázquez, Yaw Moses e Oday Dabbagh, com problemas físicos, não entram nas opções de Armando Evangelista.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Essugo, Matheus Nunes e Rúben Vinagre; Sarabia, Slimani e Nuno Santos

Suplentes: André Paulo, João Virgínia, Feddal, Neto, Pedro Porro, Ugarte, Tabata, Paulinho e Edwards

Onze do Arouca: Victor Braga; Tiago Esgaio, João Basso, Galovic e Mateus Quaresma; David Simão, Leandro Silva e Pedro Moreira; Bukia, André Silva e Antony

Suplentes: Zubas, Abdoulaye Ba, Thales, Pité, Alan Ruiz, Marco Soares, Arsénio, Tiago Araújo e Bruno Marques

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Fábio Melo (Porto).