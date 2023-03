O onze do Sporting para o jogo com o Arsenal

O Sporting defronta, esta quinta-feira, em Alvalade, o Arsenal em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o castigado Ugarte, bem como o lesionado Daniel Bragança. Do lado do Arsenal, clube ao qual os leões nunca conseguiram vencer, Tierney Trossard e Nketiah, com problemas físicos, não entram nas opções de Mikel Arteta.

Onze do Sporting: Adán; St.Juste, Coates, Inácio, Esgaio, Matheus Reis, Morita, Pedro Gonçalves, Edwards, Trincão e Paulinho;

Onze do Arsenal: Turner; Ben White, Saliba, Kiwior, Zinchenko, Xhaka, Jorginho, Fábio Vieira, Saka, Martinelli e Reiss Nelson;

O pontapé de saída está marcado para as 17.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Tobias Stieler (Alemanha). O VAR será Bastian Dankert (Alemanha). Nota para a ausência de Bellerín do banco do Sporting, devido a um traumatismo no joelho sofrido no treino de quarta-feira.