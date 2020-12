O onze do Sporting para o jogo com o Belenenses SAD

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:03 Facebook

O clube de Alvalade defronta, este domingo, o Belenenses SAD no Jamor na 11.ª jornada da Liga. Bruno Tabata e Gonçalo Inácio são as novidades no onze dos leões. Henrique é baixa de peso para os azuis.

Para este duelo, Rúben Amorim não pode contar com os lesionados Jovane e Feddal. Do lado da equipa da casa, Henrique e Nilton Varela, com problemas físicos, bem como o castigado Cafú Phete não entram nas opções de Petit.

Onze do Belenenses SAD: Kritciuk; Diogo Calila, Danny Henriques, Tomás Ribeiro e Rúben Lima; Yaya e Afonso Taira; Miguel Cardoso, Afonso Sousa e Tiago Esgaio; Silvestre Varela

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates, e Gonçalo Inácio; Porro, Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Bruno Tabata, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto) e o VAR será André Narciso (Setúbal).