O onze do Sporting para o jogo com o Belenenses SAD

Os leões defrontam, este sábado, o Belenenses SAD para a terceira jornada da Liga. Feddal e Jovane começam o duelo no banco e Neto e Nuno Santos são titulares. Nos azuis, Cassierra, Lukovic e Nilton Varela cedem lugares a Pedro Nuno, Chico e Afonso Sousa.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o castigado Matheus Reis. Do lado do Belenenses SAD, Sandro, lesionado, é a única baixa para Petit.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Neto; Esgaio, Matheus Nunes, Palhinha e Rúben Vinagre; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos

Suplentes: André Paulo, Feddal, Porro, Nuno Mendes, Ugarte, Bragança, Tabata, Jovane e Tiago Tomás.

Onze do Belenenses SAD: Luiz Felipe; Cafú Phete, Chima Akas e Tomás Ribeiro; Diogo Calila, Danny, Trova Boni e Francisco Teixeira; Pedro Nuno, Ndour e Afonso Sousa

Suplentes: Álvaro Ramalho, Nilton Varela, Jójó, Henrique Pires, Taira, Luković, César Sousa, Rafa Santos e Luís Mota

O pontapé de saída no Estádio de Alvalade está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto) e o VAR será Vasco Santos (Porto).