O onze do Sporting para o jogo com o Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa verde e branca defronta, esta terça-feira, o Boavista na 15.ª jornada da Liga. Palhinha, em risco de falhar o dérbi com o Benfica, começa no banco. Sporar, Nuno Santos, Neto e Matheus Nunes são as novidades nos leões. Rami, Porozo e Gómez vão a jogo nos axadrezados.

Para este duelo, Jesualdo Ferreira não pode contar com os castigados Chiodize e Devenish, bem como o lesionado Miguel Reisinho. Do lado do Sporting, Tabata (infetado com covid-19) e Pedro Gonçalves (castigado) não entram nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Boavista: Léo Jardim; Jesús Gómez, Rami e Jackson Porozo; Reggie Cannon, Javi García, Paulinho e Ricardo Mangas; Angel Gomes; Sauer e Elis

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Jovane, Sporar e Nuno Santos

O pontapé de saída no Bessa está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria) e o VAR será António Nobre (Leiria).