O onze do Sporting para o jogo com o Boavista

O Sporting defronta, este domingo, em Alvalade, o Boavista em jogo da 24.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Daniel Bragança, Bellerín e Adán. Do lado dos axadrezados, Peñaranda, com problemas físicos, não entra nas opções de Petit.

Onze do Sporting: Franco Israel, Diomande, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Edwards, Pedro Gonçalves e Chermiti

Onze do Boavista: Bracal; Reggie Cannon, Abascal e Bruno Onyemaechi; Pedro Malheiro, Makouta, Ibrahima, Seba Pérez e Ricardo Mangas; Salvador Agra e Yusupha

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga). O VAR será Rui Costa (Porto).