O onze do Sporting para o jogo com o Borussia Dortmund

O clube de Alvalade recebe, esta quarta-feira, o Borussia Dortmund para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Coates regressa ao eixo da defesa dos leões.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Rúben Vinagre e Jovane, com problemas físicos. Do lado da equipa alemã, Hummels, castigado, Hazard, infetado com covid-19, Morey, Schmelzer, Giovanni Reyna e Haaland, lesionados, não entram nas opções de Marco Rose.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Paulinho e Pablo Sarabia

Suplentes: André Paulo, João Virgínia, Tabata, Nuno Santos, Neto, Ugarte, Tiago Tomás, Esgaio, Daniel Bragança e Flávio Nazinho

Onze do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Pongracic, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Reinier, Reus, Brandt; Malen

Suplentes: Hitz, Ostrzinski, Zagadou, Dahoud, Passlack, Tigges, Can, Schulz, Dahoud

O pontapé de saída no Estádio de Alvalade está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Carlos del Cerro Grande (Espanha) e o VAR será Juan Martínez Munuera (Espanha).

Em caso de triunfo por dois golos ou mais, a equipa de Rubem Amorim garante já esta noite um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em caso de derrota, diz adeus à liga milionária. Pode conferir as contas aqui.