O onze do Sporting para o jogo com o Casa Pia

O Sporting defronta, na tarde deste domingo de Páscoa (18 horas), o Casa Pia, no Estádio Nacional, em Oeiras, em partida da 27.ª jornada da Liga de futebol.

Para este encontro, Ruben Amorim, treinador do Sporting, não pode contar com Daniel Bragança, Jovane e Paulinho (lesionados).

Do lado do Casa Pia, o técnico Filipe Martins não pode contar com Léo Natel, Kiki Silva e Lucas Soares (lesionados), Vasco Fernandes e Godwin (castigados).

Onze do Sporting: Adán; Diomande, Coates, Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Ugarte, Nuno Santos, Trincão, Edwards, Pedro Gonçalves e Chermiti

Suplentes: Franco Israel, St. Juste, Morita, Rochinha, Fatawu, Bellerín, Gonçalo Inácio, Tanlongo e Arthur

Onze do Casa Pia: Lucas Paez; João Nunes, Fernando Varela e Zolotic; Leonardo Lelo, Afonso Taira, Neto e Poloni; Diogo Pinto, Rafael Martins e Soma

Suplentes: João Victor, Ricardo Batista, Eduardo Fereira, Léo Bolgado, Tchamba, Kunimoto, Cuca, Felippe e Clayton

A equipa de arbitragem será liderada por Fábio Veríssimo, de Leiria, enquanto o VAR será desempenhado por António Nobre, de Leiria.

O Sporting procura repor em cinco pontos o atraso para o Sporting de Braga na visita ao Casa Pia, para a 27.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

Os leões, quartos classificados com 54 pontos, procuram, no único jogo do campeonato marcado para o dia de Páscoa, manter a distância para os bracarenses, terceiros com 62, que golearam no sábado em casa o Estoril Praia, por 4-1.

A formação comandada por Ruben Amorim procura voltar às vitórias, depois do empate no terreno do Gil Vicente (0-0), e somar o sétimo jogo seguido sem perder. Já o Casa Pia recebe os leões depois de ter perdido na visita ao Vizela (3-1), emblema que passou a somar os mesmos 38 pontos da formação lisboeta com o triunfo na visita ao Santa Clara (1-0), na sexta-feira.