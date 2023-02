O onze do Sporting para o jogo com o Chaves

O Sporting defronta, esta segunda-feira, em Trás-os-Montes, o Chaves para a 21.ª jornada da Liga. Diomande faz o primeiro jogo a titular pelos leões. Rodrigo Moura, Sandro Cruz e Abass Issah estão de regresso nos flavienses.

Para este encontro, Vítor Campelos não pode contar com o castigado Bruno Langa bem como os lesionados João Correia, Paulo Vítor, Rodrigo Moura, Obiora, Sarr, Luther Singh e Hector Hernández. Do lado dos leões, Daniel Bragança, com problemas físicos, não entra nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Chaves: Rodrigo Moura; Habib Sylla, Steven Vitória, Ponck, Sandro Cruz; João Pedro, João Mendes, João Teixeira; Euller, Juninho, Abass Issah

PUB

Suplentes:: Gonçalo Pinto, Nélson Monte, Luther Singh, Guima, Héctor Hernández, João Queirós, Guilherme Silva, Benny e Jô Batista

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Diomande; Bellerín, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Marcus Edwards, Paulinho e Trincão

Suplentes: Franco Israel, Matheus Reis, St. Juste, Morita, Fatawu, Tanlongo, Arthur Gomes, Ricardo Esgaio e Chermiti

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Fábio Melo (Porto).