O onze do Sporting para o jogo com o Eintracht Frankfurt

O Sporting defronta, esta terça-feira, em Alvalade, o Eintracht Frankfurt no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Leões precisam apenas de um empate para assegurar um lugar nos oitavos de final.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Chico Lamba, Neto, Daniel Bragança e Morita. Do lado dos alemães, Lenz e Hasebe, com problemas físicos, não entram nas opções de Oliver Glasner.

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio; Pedro Porro, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Arthur Gomes

Suplentes: Franco Israel, Matheus Reis, Esgaio, Marsà, Nazinho, Alexandropoulos, Mateus Fernandes, Dário Essugo, Rochinha, Trincão, Fatawu, Jovane

Onze do Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Jakic e Ndicka; Dina Ebimbe, Kamada, Sow e Pellegrini; Lindstrom, Gotze e Kolo Muani

Suplentes: Grahl, Ramaj, Onguéné, Smolcic, Rode, Chandler, Alidou, Borré, Alario, Knauff

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo de Slavko Vinicic (Eslovénia). Juan Martínez Munuera (Espanha) será o VAR.