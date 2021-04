O onze do Sporting para o jogo com o Famalicão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting defronta, este domingo em Alvalade, o Famalicão na 26.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Gonçalo Inácio e Tabata. Do lado dos minhotos, Babic, Ivo Rodrigues, Bruno Jordão e Guedes. Com problemas físicos, não entram nas opções de Ivo Vieira.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Tiago Tomás, Paulinho e Pedro Gonçalves

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Diogo Figueiras, Patrick William, Riccieli e Rúben Vinagre; Pêpê Rodrigues, Ivan Jaime, Ugarte Gustavo Assunção e Pêpê Rodrigues; Anderson e Gil Dias

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto) e o VAR será António Nobre (Leiria).