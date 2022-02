O onze do Sporting para o jogo com o Famalicão

O Sporting defronta, este domingo, em Alvalade, o Famalicão em jogo da 21.ª jornada da Liga. Neto, Nuno Santos e Ugarte cedem os lugares a Coates, Matheus Reis e João Palhinha. Nos minhotos, Gustavo Assunção e Iván Jaime rendem Pêpê e João Carlos Teixeira.

Para este encontro, Ruben Amorim pode contar com a equipa na máxima força. Do lado dos minhotos, Rúben Lima, Diogo Figueiras, Heriberto (lesionados), Dolcek, infetado com covid-19, bem como Pedro Marques, cedido pelo Sporting, não entram nas opções de Rui Pedro Silva.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho

Suplentes: João Virgínia, Tabata, Slimani, Nuno Santos, Neto, Ugarte, Edwards, Ricardo Esgaio e Daniel Bragança

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Penetra, Riccieli e Alex Nascimento; Ivo Rodrigues, Pêpê, Pickel e Adrián Marín; João Carlos Teixeira, Bruno Rodrigues e Banza

Suplentes: Zlobin, Diogo Queirós, Iván Jaime, Gustavo Assunção, Kadile, Batubinsika, De La Fuente, Jhonder e Ibrahim.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de André Narciso (Setúbal). O VAR será Bruno Esteves (Setúbal).