O onze do Sporting para o jogo com o Famalicão

O Sporting defronta, este domingo, no Minho, o Famalicão em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga. Trincão e St. Juste entram na vez de Flávio Nazinho e Arthur. Nos minhotos, Martin Aguirregabiria, Zaydou e Iván Jaime cedem os lugares a Penetra, Pelé e Francisco Moura.

Para este encontro, João Pedro Sousa não pode contar com o lesionado Theo Fonseca. Do lado dos leões, Nuno Santos, Luís Neto e Daniel Bragança, com problemas físicos, não entram nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior, Mihaj, Rúben Lima, Penetra, Ivo Rodrigues, Riccieli, Puma Rodriguez, Pelé, Jhonder, Francisco Moura e Colombatto

PUB

Suplentes: Zlobin, Diogo Queirós, Simões, Aléx Millán, Iván Jaime, Gustavo Assunção, Rui Fonte, Zaydou e Martin Aguirregabria

Onze do Sporting: Adán, Matheus Reis, St. Juste, Coates, Morita, Ugarte, Trincão, Paulinho, Pedro Porro, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves

Suplentes: Franco Israel, Sotiris, Edwards, Rochinha, Arthur, Ricardo Esgaio, José Marsà, Jovane e Dário Essugo

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto). O VAR será Vítor Ferreira (Braga).