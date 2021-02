O onze do Sporting para o jogo com o Gil Vicente

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:54 Facebook

O Sporting defronta, esta terça-feira em Barcelos, o Gil Vicente na 18.ª jornada da Liga. Luís Neto está de regresso ao onze dos leões. Nos galos, Paulinho, João Afonso, Pedrinho, Lourency e Ygor Nogueira dão lugar a Joel Pereira, Rodrigo, Claude, Henrique Gomes e Baraye

Para este duelo, Ricardo Soares não pode contar com o castigado Ygor Nogueira, bem como os lesionados Souleymane Aw, Léautey e Miullen. Do lado dos leões, Nuno Mendes, com problemas físicos, não entra nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Gil Vicente: Denis; Joel Pereira, Rodrigo, Rúben Fernandes e Talocha; Claude Gonçalves, Lucas Mineiro e Henrique Gomes; Baraye, Samuel Lino e Fujimoto

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Antunes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve) e o VAR será António Nobre (Leiria).