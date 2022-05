O onze do Sporting para o jogo com o Gil Vicente

O Sporting defronta, este domingo, em Alvalade, o Gil Vicente em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Matheus Reis rende Coates e Porro está de regresso. Os minhotos vão alinhar com a mesma equipa que empatou diante do Paços de Ferreira na jornada anterior. Caso os leões não vençam os gilistas, o F. C. Porto sagra-se campeão nacional.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o lesionado Coates, bem como o castigado Tabata. Do lado do Gil Vicente, Murilo, com problemas físicos, não entra nas opções de Ricardo Soares, que não vai estar no banco de suplentes por castigo.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Edwards, Pedro Gonçalves e Sarabia

Suplentes: André Paulo, João Virgínia, Feddal, Rúben Vinagre, Esgaio, Ugarte, Daniel Bragança, Paulinho e Rodrigo Ribeiro

Onze do Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Lucas Cunha, Rúben Fernandes e Talocha; Aburjania, Fujimoto e Pedrinho; Léautey, Fran Navarro e Samuel Lino

Suplentes: Frelih, Diogo Silva, Henrique Gomes, João Afonso, Vítor Carvalho, Matheus Bueno, Aouacheria, Boubacar e Elder Santana

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Miguel Nogueira (Lisboa) e o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).