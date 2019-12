Miguel Luís titular no Sporting frente ao Gil Vicente

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting defronta, esta quarta-feira em Barcelos, o Gil Vicente na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Miguel Luís é a novidade num onze em que também estão de regresso Renan e Ristovski.

Para este encontro, Silas não pode contar com o lesionado Jovane. Do lado da equipa da casa, que no domingo venceu (3-1) os leões na Liga, Vítor Oliveira pode contar com a equipa na máxima força. Ambas as equipas ainda não pontuaram na prova.

Onze do Gil Vicente: Denis; Alex Pinto, Ygor Nogueira, Edwin Vente e Arthur Henrique; Isaiah, João Afonso e Leonardo; Romário, Naidji e Lourency

Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Coates, Neto e Acuña; Miguel Luís, Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Bolasie e Luiz Phellype

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto).