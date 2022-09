O onze do Sporting para o jogo com o Gil Vicente

O Sporting defronta, esta sexta-feira, em Alvalade, o Gil Vicente, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Neto, Coates, Pedro Porro, Daniel Bragança e Jovane. Do lado dos gilistas, Lucas Barros, com problemas físicos, bem como Brian Araújo, suspenso, não entram nas opções de Ivo Vieira.

Onze do Sporting: Adán; Marsá, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Trincão e Paulinho

Suplentes: Franco Israel e André Paulo; St Juste, Alexandropoulos, Marcus Edwards, Rochinha, Fatawu e Arthur Gomes

Onze do Gil Vicente: Andrew; Lucas, Fran Navarro, Fujimoto, Kevin, Marín, Vítor Carvalho, Ruben Fernandes, Tomas Araújo, Murilo e Danilo

Suplentes: Kritciuk; Né, Carraça, Mizuki, Boselli, Tiba, Henrique Gomes, Matheus Bueno e Elder Santana

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será Luís Godinho (Évora).