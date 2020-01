O onze do Sporting para o jogo com o Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:59 Facebook

O Sporting recebe, esta segunda-feira, o Marítimo na 18.ª jornada da Liga. Luís Neto, Borja e Jesé são as novidades no onze dos leões. Sporar, o primeiro reforço de inverno do clube de Alvalade, foi convocado mas nem consta no banco de suplentes.

Para este duelo, Silas não poderá contar com o lesionado Vietto, bem como com os castigados Mathieu, Acuña, Eduardo e Bolasie. Do lado dos insulres, Meda e Erivaldo não entram nas contas de José Gomes.

Onze do Sporting: Maximiano; Ristovski, Neto, Coates e Borja; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Jesé, Rafael Camacho e Luiz Phellype.

Onze do Marítimo: Amir; Bebeto, Zainadine, René Santos e Rúben Ferreira; Diego Moreno e Josip Vukovic; Correa, Rodrigo Pinho e Nanú; Joel Tagueu.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas e a arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto). No VAR estará André Narciso (Setúbal).