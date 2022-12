O onze do Sporting para o jogo com o Marítimo

O Sporting defronta, esta terça-feira, o Marítimo em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Para este encontro, que se vai realizar à porta fechada por questões de segurança, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Neto, St. Juste, Daniel Bragança e Morita. Do lado dos madeirenses, Pedro Teixeira e Catamo, com problemas físicos, não entram nas opções de Otávio Moreira.

Onze do Sporting: Franco Israel; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Mateus Fernandes e Arthur Gomes; Trincão, Paulinho e Jovane

Suplentes: André Paulo; Sotiris Alexandropoulos, Edwards, Nuno Santos, Rochinha, Fatawu, Pedro Gonçalves, Ricardo Esgaio e José Marsà

Onze do Marítimo: Miguel Silva; Paulinho, Matheus, Zainadine e Vítor Costa; Rafael Brito e João Afonso; Cláudio Winck, Xadas e Vidigal; Liza

Suplentes: João Teixeira; Moises Mosquera, Pablo Moreno, Chuchu Ramirez, Diogo Mendes, Francisco, André Cardoso, Fábio China e Joel Tagueu

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas. A arbitragem estará a cargo de André Narciso (Setúbal) e o VAR será Hélder Carvalho (Santarém).