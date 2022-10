O onze do Sporting para o jogo com o Marselha

O Sporting defronta, esta quarta-feira, em Alvalade, o Marselha em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pedro Porro começa o duelo no banco e Franco Israel assume a baliza dos leões.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o castigado Adán, bem como os lesionados Neto, St. Juste e Daniel Bragança. Do lado dos franceses, Kolasinac, com problemas físicos, não entra nas opções de Igor Tudor.

Onze do Sporting: Franco Israel; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Trincão, Edwards e Pote

Suplentes: André Paulo, Diego Callai, Alexandropoulos, Rochinha, Fatawu, Paulinho, Porro, Arthur, Marsà e Flávio Nazinho

Onze do Marselha: Pau López; Mbemba, Balerdi e Bailly; Clauss Veretout, Rongier, Guendouzi e Nuno Tavares; Harit e Alexis Sánchez.

Suplentes: Ngapandouentnbu, Blanco, Gigot, Gerson, Payet, Suárez, Cengiz Under, Gueye e Kaboré

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Alejandro Hernández (Espanha) e o VAR será Ricardo de Burgos (Espanha).