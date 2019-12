Maxi na baliza e Coates no banco. Veja o onze do Sporting frente ao Moreirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:29, atualizado às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting defronta, este domingo, o Moreirense em Alvalade na 13.ª jornada da Liga. Jesé e Vietto foram os escolhidos para o ataque. Coates ficou no banco e Maximiano regressa à baliza.

Para este encontro, Silas não pode contar com o lesionado Jovane e o castigado Acuña. Do lado do Moreirense, Vítor Campelos pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Sporting: Luís Maximiano, Ristovski, Luís Neto, Mathieu, Borja; Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes; Bolasie, Vietto e Jesé

Onze do Moreirense: Mateus Pasinato; João Aurélio, Iago, Steven Vitória e Abdu Conté; Fábio Pacheco e Filipe Soares; Luther Singh, Pedro Nuno e Luís Machado; Fábio Abreu

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Vasco Santos (Porto).