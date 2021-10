O onze do Sporting para o jogo com o Moreirense

Hoje às 19:22 Facebook

O Sporting defronta, este sábado, em Alvalade, o Moreirense em jogo da nona jornada da Liga. Nuno Santos e Daniel Bragança são as novidades no onze dos leões. Na equipa minhota, Miguel Oliveira, Artur Jorge e Yan Mateus cedem os respetivos lugares a Kewin Silva, Steven Vitória e Pires.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o lesionado Tabata. Do lado do Moreirense, Frimpong, Pablo Santos e Galego (lesionados), bem como o castigado Paulinho, não entram nas opções de João Henriques.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Palhinha, Daniel Bragança e Nuno Santos; Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho

Suplentes: João Virgínia, Feddal, Matheus Nunes, Jovane, Neto, Ugarte, Rúben Vinagre, Tiago Tomás e Ricardo Esgaio

Onze do Moreirense: Kewin Silva, Rodrigo Conceição, Rosic, Steven Vitória e Abdu Conté; Fábio Pacheco, Ibrahima e Franco; Walterson, Pires e Rafael Martins

Suplentes: Pasinato, Artur Jorge, André Luís, Yan Matheus, Matheus Silva, Sori Mané, Pedro Amador, Filipe Soares e Derik

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Vítor Ferreira (Braga). O VAR será Luís Ferreira (Braga).