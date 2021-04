O onze do Sporting para o jogo com o Moreirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:03 Facebook

O Sporting defronta, esta segunda-feira em Moreira de Cónegos, o Moreirense na 25.ª jornada da Liga. Daniel Bragança é a surpresa no onze leonino, ainda com Coates e Paulinho de regresso. Yan Matheus começa o jogo no banco.

Para este encontro, Vasco Seabra não pode contar com os lesionados Pedro Amador, Pedro Nuno, Derok Lacerda e Sori Mané. Do lado dos leões, Ruben Amorim pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Moreirense: Mateus Pasinato; Matheus Silva, Rosic, Abdoulaye e Abdu Conté; Franco, Fábio Pacheco e Filipe Soares; Felipe Pires, Rafael Martins e Walterson

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Palhinha, Daniel Bragança e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves e Paulinho

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).