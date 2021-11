O onze do Sporting para o jogo com o P. Ferreira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:55 Facebook

O Sporting defronta, este domingo, na Capital do Móvel, o Paços de Ferreira em jogo da 11.ª jornada da Liga. O técnico dos castores repete o onze que defrontou o Moreirense e, nos leões, Nuno Santos e Esgaio entram para os lugares de Feddal e Porro.

Para este encontro. Jorge Simão não pode contar com os lesionados Jordi, Marco Baixinho, João Vigário e Diaby. Do lado dos leões, Pedro Porro, com problemas físicos, não entra nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Jorge Silva, Flávio Ramos, Maracás e Antunes; Luiz Carlos, Eustáquio e Nuno Santos; Delgado, João Pedro e Lucas Silva

Suplentes: Vekic; Nuno Lima, Hélder, Ibrahim, Uilton, Deni Jr, Matchoi, Rui Pires e Fernando Fonseca

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia

Suplentes: João Virgínia; Feddal, Tabata, Jovane, Ugarte, Rúben Vinagre, Tiago Tomás, Daniel Bragança e Gonçalo Esteves

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora) e o VAR será Vasco Santos (Porto).