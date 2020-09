O onze do Sporting para o jogo com o Paços de Ferreira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:46 Facebook

O Sporting estreia-se, este domingo, na Liga frente ao Paços de Ferreira, na Capital do Móvel.

Para este duelo, Rúben Amorim não pode contar com Renan Ribeiro, Maximiano, Borja, Gonçalo Inácio, Palhinha, Eduardo Quaresma, Pedro Gonçalves e Rodrigo Fernandes, infetados com covid-19. Do lado do Paços de Ferreira, Simão Bertelli, Jorge Silva e Sualehe, lesionados, não entram nas opções de Pepa.

Onze do Paços de Ferreira: Jordi; Uilton, Marcelo, Baixinho, Oleg Reabciuk, Bruno Costa, Eustáquio, Luiz Carlos, Hélder Ferreira, Douglas Tanque e Luther Singh

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro, Matheus Nunes, Wendel, Nuno Mendes, Tiago Tomás, Jovane e Vietto

O pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria), o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).