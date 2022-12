O onze do Sporting para o jogo com o Paços de Ferreira

O Sporting defronta, esta quinta-feira, em Alvalade, o Paços de Ferreira em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o castigado Ugarte, bem como os lesionados St. Juste, Luís Neto, Morita e Daniel Bragança. Do lado dos castores, Luís Bastos, Ibrahim e Tiago Ilori, com problemas físicos, não entram nas opções de Marco Paiva.

Onze do Sporting: Adán; Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Essugo, Pote e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Trincão

Onze do Paços de Ferreira: Ainda não divulgado

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Fábio Melo (Porto).