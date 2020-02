Vietto titular no Sporting frente ao Portimonense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting recebe, este domingo, o Portimonense na 20.ª jornada da Liga. Mathieu e Vietto estão de regresso ao onze dos leões, nos lugares de Borja e Eduardo. Do lado do Portimonense, Gonda, Lucas Fernandes e Jackson substituem Ricardo Ferreira, Fernando e Luquinhas.

Para este encontro, Silas não poderá contar com o lesionado Luiz Phellype. Do lado dos algarvios, Lucas Fernandes e Takuma Nishimura, a contas com lesões, não entram nas opções de Bruno Lopes.

Onze do Sporting: Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Mathieu e Acuña; Battaglia e Wendel; Camacho, Vietto e Sporar.

Onze do Portimonense: Gonda, Anzai, Possignolo, Jadson e Henrique Custódio; Pedro Sá, Lucas Fernandes e Bruno Costa; Dener, Aylton Boa Morte e Jackson Martínez

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e no VAR estará Hélder Malheiro (Lisboa).