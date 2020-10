Os onzes do Portimonense - Sporting

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:08 Facebook

O Sporting defronta, este domingo no Algarve, o Portimonense na terceira jornada da Liga.

Para este duelo, Rúben Amorim não pode contar com o lesionado Jovane. Do lado da equipa da casa, Hackman e Welinton, com problemas físicos, são baixas para Paulo Sérgio.

Onze do Portimonense: Samuel, Anzai, Lucas, Willyan e Fali Candé; Maurício, Dener, Lucas Fernandes e Aylton Boa Morte; Fabrício e Beto

Onze do Sporting: Adán, Porro, Neto, Coates, Feddal e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves e Matheus Nunes; Nuno Santos, Vietto e Tiago Tomás

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto) e o VAR será André Narciso (Setúbal).