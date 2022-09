O onze do Sporting para o jogo com o Portimonense

O Sporting defronta, este sábado, em Alvalade, o Portimonense em jogo a contar para a sexta jornada da Liga. Porro, St. Juste, Matheus Reis e Ugarte saem para os lugares de Esgaio, Neto, Nuno Santos e Rochinha.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados St. Juste, Daniel Bragança e Jovane. Do lado dos algarvios, Carlinhos, Anderson Oliveira, Kiismahn, Sapara e Diaby, com problemas físicos, não entram nas opções de Paulo Sérgio.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Neto; Esgaio, Pedro Gonçalves, Morita e Nuno Santos; Rochinha, Edwards e Trincão

Suplentes: Franco Israel, Matheus Reis, Porro, Marsá, Ugarte, Sotiris Alexandropoulos, Arthur Gomes, Fatawu e Paulinho

Onze do Portimonense: Kosuke, Ouattara, Henrique Jocu, Seck, Moufi, Gonçalo Costa, Luquinha, Relvas, Paulo Estrela, Pedrão e Welinton Junior

Suplentes: Berke Ozer, Ewerton, Ricardo Matos, Diaby, Pastor, Rochez, Rui Gomes, Vinicius Szeuczuk e Bruninho

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Cláudio Pereira (Aveiro) e o VAR será Vítor Ferreira (Braga).