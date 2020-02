O onze do Sporting para o jogo com o Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:22, atualizado às 19:25 Facebook

O Sporting defronta, este sábado em Vila do Conde, o Rio Ave na 21.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Silas não poderá contar com os lesionados Acuña, Mathieu, Renan e Luiz Phellype, bem como com o castigado Vietto. Do lado da equipa da casa, Gelson Dala, cedido pelo Sporting, Tarantini (castigado) e Jambor (lesionado) não entram nas contas de Carlos Carvalhal.

Onze do Rio Ave: Kieszek; Diogo Figueiras, Borevkovic, Aderlan Santos e Matheus Reis; Lucas Piazón, Filipe Augusto, Al Musrati e Nuno Santos; Diego Lopes e Taremi

Onze do Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Cooates, Neto e Borja; Wendel, Doumbia e Eduardo; Rafael Camacho, Sporar e Bolasie.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). No VAR estará Rui Costa (Porto).