O onze do Sporting para o jogo com o Sacavenense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube de Alvalade defronta, esta segunda-feira, o Sacavenense na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Neste duelo, que se vai disputar no Estádio Nacional, Rúben Amorim não pode contar com Nuno Mendes, Luiz Phellype e Pedro Gonçalves, com problemas físicos, e Gonzalo Plata, infetado com covid-19. Do lado do Sacavenense, Rui Gomes pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Sacavenense: Tiago Mota, Daniel Pinto, Malam Fati, Diogo Fernandes, Ricardo Santos, Carlos Batalha, Léo Mofreita, Carlos Saavedra, André Pires, Diogo Duque, Koão Job.

Onze do Sporting: Luis Maximiano; Coates, Matheus Nunes, Sporar, Nuno Santos, Luís Neto, João Mário, Borja, Gonçalo Inácio, Vitorino Antunes, Jovane Cabral.

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Hélder Malheiro (Lisboa).