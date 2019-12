O onze do Sporting para o jogo com o Santa Clara

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:03 Facebook

O Sporting defronta, esta segunda-feira nos Açores, o Santa Clara na 14.ª jornada da Liga.

Para este duelo, Silas não poderá contar com os lesionados Luís Neto e Jovane. Do lado da equipa da casa, João Henriques pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Santa Clara: Marco; Patrick, João Afonso, Fábio Cardoso e Zaidu Sanussi; Lucas Marques, Osama Rashid e Lincoln; Ukra, Thiago Santana e Carlos Junior.

Onze do Sporting:Luís Maximilano; Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Bolasie, Luiz Phellype e Vietto.

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga). O VAR será António Nobre (Leiria).