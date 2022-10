O onze do Sporting para o jogo com o Santa Clara

O Sporting defronta, este sábado, nos Açores, o Santa Clara em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Gonçalo Inácio e Trincão começam no banco e cedem os lugares a Coates e Paulinho.

Para este encontro, Mário Silva não pode contrar com os lesionados Tomás Domingos, Paulo Henrique e João Costinha, bem como o castigado Kennedy Boateng. Do lado dos leões, Luís Neto, Porro e Daniel Bragança, com problemas físicos, não entram nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Santa Clara: Gabriel; Anderson Carvalho, Paulo Eduardo, Adriano e Pierre Sagna; Bobsin e MT; Gabriel Silva, Ricardinho e Pedro Bicalho; João Marcos

PUB

Suplentes: Ricardo Fernandes; Allano Tagawa, Rodrigo Valente, Bruno Almeida, Andrezinho, Stevanovic, Rildo e Matheus Babi

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Marcus Edwards, Paulinho e Pedro Gonçalves

Suplentes: Franco Israel; Sotiris Alexandropoulos, Rochinha, Trincão, Fatawu, Gonçalo Inácio, Arthur Gomes, José Marsà e Nazinho​​​​​​​

O pontapé de saída está marcado para as 15.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Hélder Malheiro (Lisboa).