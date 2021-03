O onze do Sporting para o jogo com o Tondela

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tondela recebe, este sábado, o Sporting para a 23.ª jornada da Liga. Pedro Porro e Nuno Santos entram para os lugares de Matheus Nunes e Bruno Tabata. Nos beirões, Khacef, Jaquité e Ricardo Alves são as novidades no onze.

Para este encontro, Pako Ayestarán não pode contar com o lesionado Bebeto. Do lado dos leões, Paulinho, com problemas físicos, não entra nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Tondela: Pedro Trigueira; Filipe Ferreira, Ricardo Alves, Yohan Tavares; Khacef, Jaquité, Olabe, João Pedro, Tiago Almeida; Jhon Murillo, Mario González

Onze do Sporting: Adán; Feddal, Coates, Gonçalo Inácio; Nuno Mendes, João Mário, João Palhinha, Pedro Porro; Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve) e o VAR será Gustavo Correia (Porto).