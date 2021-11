O onze do Sporting para o jogo com o Tondela

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:55 Facebook

O Sporting recebe, este domingo, o Tondela em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Rúben Vinagre e Jovane Cabrel. Do lado dos beirões, Jota e Neto Borges, com problemas físicos, Eduardo Quaresma, cedido pelo Sporting, bem como Babacar Niasse, Manu Hernando, Salvador Agra e Ricardo Alves, infetados com covid-19, não vão a jogo.

Onze do Sporting: Adán, Neto, Coates e Inácio; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Onze do Tondela: Trigueira, Tiago Almeida, Sagnan, Undabarrena e Khacef; Dantas, Pedro Augusto e João Pedro; Murillo, Dadashov e Rafael Barbosa

O pontapé de saída no Estádio de Alvalade está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Luís Ferreira (Braga).