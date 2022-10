O onze do Sporting para o jogo com o Tottenham

O Sporting defronta, esta quarta-feira à noite, o Tottenham, em Londres, e pode garantir o apuramento para os oitavos de final, caso bata a equipa inglesa e o Marselha empate com o Eintracht Frankfurt, no outro jogo do Grupo D.

O treinador dos leões, Ruben Amorim, não pode contar com Ricardo Esgaio e Pedro Gonçalves, que cumprem castigo após terem sido expulsos frente ao Marselha, na quarta jornada. Perante a ausência de Pote, Paulinho regressa à titularidade, fazendo trio de ataque com Trincão e Marcus Edwards.

Onze do Tottenham: Lloris; Romero, Eric Dier e Ben Davies; Doherty, Hojbjerg, Betancur e Perisic; Lucas Moura, Son e Harry Kane.

Suplentes: Forster, Skipp, Sánchez, Bryan Gil, Emerson, Sessegnon, Spence, Tanganga, Sarr, Lenglet, Bissouma e White.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis, Porro, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Trincão, Paulinho e Edwards.

Suplentes: Israel, André Paulo, St. Juste, Alexandropoulos, Rochinha, Fatawu, Arthur Gomes, José Marsá, Nazinho, Mateus e Dário Essugo.