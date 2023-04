O onze do Sporting para o jogo com o Vitória

JN Hoje às 19:11 Facebook

O Sporting defronta, esta segunda-feira, em Guimarães, o Vitória em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga. Bamba, Villanueva, Johnston e André Silva regressam às opções. Em relação ao jogo com a Juventus, Matheus Reis e Chermiti rendem Gonçalo Inácio e Trincão.

Para este encontro, Moreno não pode contar com os lesionados Bruno Varela, André Amaro, bem como os castigados Bruno Gaspar e Tiago Silva. Do lado dos leões, Daniel Bragança, St. Juste, Jovane e Paulinho, com problemas físicos, não entram nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Vitória: Celton Biai; Tounkara, Ibrahima Bamba e Mikel Villanueva; Miguel Maga, Janvier, André André e Afonso Freitas; Jhonston, André Silva e Lameiras

Suplentes: Rafa, Handel, Safira, Jota, Nélson da Luz, Manu, Zé Carlos, Anderson e Dani Silva

Onze do Sporting: Adán; Diomande, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Edwards, Chermiti e Pedro Gonçalves

Suplentes: Franco Israel, Neto, Rochinha, Trincão, Fatawu, Bellerin, Gonçalo Inácio, Arthur e Dário Essugo

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora). O VAR será Hugo Miguel (Lisboa).