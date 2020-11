O onze do Sporting para o jogo com o Vitória de Guimarães

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:23 Facebook

Os leões defrontam, este sábado no Minho, o Vitória de Guimarães na sétima jornada da Liga. Nuno Santos, no lugar de Tiago Tomás, é a novidade no onze do Sporting. Nos vimaranenses, Ouattara e Maddox dão lugar a Sacko e Edwards.

Para este encontro, Rúben Amorim não pode contar com os lesionados Tabata e Antunes. Do lado do Vitória, Mascarenhas, Joseph e Wakaso, com problemas físicos, não entram nas opções de João Henriques.

Onze do Vitória de Guimarães: Bruno Varela; Sacko, Abdul Mumin, Suliman e Mensah; André André, Mikel e Poha; Edwards, Bruno Duarte e Quaresma

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Palhinha e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Sporar e Nuno Santos

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Vasco Santos (Porto).