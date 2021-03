O onze do Sporting para o jogo com o Vitória de Guimarães

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:26 Facebook

Os leões recebem, este sábado, o Vitória de Guimarães na 24.ª jornada da Liga. Daniel Bragança e Luís Neto são as novidades no onze dos leões. Nos vimaranenses, João Henriques fez cinco alterações com destaque para a aposta em André Amaro.

Para este encontro, Rúben Amorim não pode contar com os castigados Coates e João Pereira, o lesionado Nuno Santos e ainda Matheus Nunes e Antunes, ambos infetados com covid-19. Do lado dos vitorianos, Sílvio, Joseph e Janvier, com problemas físicos, não entram nas opções de João Henriques.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Feddal e Neto; Pedro Porro, João Mário, João Palhinha, Daniel Bragança e Nuno Mendes; Tiago Tomás e Pedro Gonçalves

Onze do Vitória: Bruno Varela; André Amaro, Jorge Fernandes, Mikel e Sacko; André André, Pepelu e Rúben Lameiras; Marcus Edwards, Estupiñan e Rochinha

O pontapé de saída no Estádio de Alvalade está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será Vítor Ferreira (Braga).