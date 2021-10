O onze do Sporting para o jogo com o Vitória de Guimarães

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:24 Facebook

O Sporting defronta, este sábado, em Alvalade, o Vitória de Guimarães para a décima jornada da Liga. Feddale Matheus Nunes estão de regresso ao onze dos leões. Nos vimaranenses, João Ferreira, Handel, Tiago Silva e Bruno Duarte entram para os lugares de Sacko, Alfa Semedo, André Almeida e Estupiñan.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com o lesionado Tiago Tomás. Do lado dos vimaranenses, Jorge Fernandes, Sílvio, Rafa Soares, Gui e Herculano, com problemas físicos, não entram nas opções de Pepa.

Onze do Sporting: Adán; Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia

Suplentes: João Virgínia; Neto, Rúben Vinagre, Ricardo Esgaio, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Jovane e Nuno Santos

Onze do Vitória: Bruno Varela; João Ferreira, Borevkovic, Mumin e Helder Sá; André André, Tomás Handel e Tiago Silva; Marcus Edwards, Bruno Duarte e Rochinha

Suplentes: Trmal; André Amaro, Sacko, Alfa Semedo, André Almeida, Janvier, Ricardo Quaresma, Rúben Lameiras e Estupiñan

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto) e o VAR será Vasco Santos (Porto).