O onze do Vitória de Guimarães para o jogo com o Hajduk

O Vitória de Guimarães defronta, esta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, o Hajduk Split para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Conference League. Mumin, Ogawa, Matheus Índio, Antonin e Anderson são as novidades.

Para este encontro, Moreno Teixeira não vai poder contar com os lesionados Janvier, Jorge Fernandes, Tomás Handel e Afonso Freitas. Do lado dos croatas, Valdas Dambrauskas pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Vitória: Bruno Varela, Miguel, Amaro, Mumin, Ogawa, André Almeida, Matheus Índio, Tiago Silva, Lameiras, Anderson e Antonin

Suplentes: Rafa, Celton Biai, Mikel Villanueva, Hélder Sá, Afonso Freitas, Bamba, Dani Silva, Janvier, Jota, André Silva e Nélson da Luz

Onze do Hajduk Split: Mikanovic; Simic, Elez e Melnjak; Vukovic, Grgic e Krovinovic; Sahiti, Livaja e Colina

Suplentes: Subasic, Sentić, Borevković, Dimitrov, Awaziem, Lovrencsics, Atanasov, Krolo, Cubelic, Saric, Biuk e Mlakar

O pontapé de saída está marcado para as 17 horas e a arbitragem estará a cargo de Ali Palabiyik (Turquia). Na primeira mão, os vimaranenses perderam por 3-1. Há um forte contingente policial nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, depois dos incidentes da noite de terça-feira com os adeptos croatas.