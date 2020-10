Os onzes do Sporting - F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting e F. C. Porto defrontam-se, este sábado, no Estádio de Alvalade na quarta jornada da Liga. João Palhinha e Jovane, nos leões, e Uribe e Zaidu, nos azuis e brancos, são as novidades nos titulares.

No primeiro clássico da época, Rúben Amorim não poderá contar com Borja (infetado com covid-19) e o lesionado Eduardo Quaresma. Do lado dos azuis e brancos, Mbaye e Marcano, com problemas físicos, não entram nas opções de Sérgio Conceição.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Nuno Mendes; Nuno Santos, Jovane e Pedro Gonçalves

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Uribe, Sérgio Oliveira, Tecatito, Otávio, Luis Díaz e Marega

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).