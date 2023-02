"O Otávio tem sido muito dedicado, é uma lesão séria"

António M. Soares Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Fisioterapeuta Eduardo Santos explica em exclusivo, ao JN, o processo de recuperação do internacional português, que está em Belo Horizonte a debelar uma lesão muscular grau 3.

Otávio está nas mãos de Eduardo Santos - fisioterapeuta que recuperou Marega em 2019 - há oito dias e em tratamento intensivo a uma lesão muscular de terceiro grau, que em condições normais demoraria dois meses, no mínimo, a debelar. É certo que o internacional português está fora do clássico com o Sporting, apesar das esperanças iniciais dos responsáveis portistas, mas a possibilidade de recuperar o jogador a tempo do embate para a Champions com o Inter é uma meta ao alcance. "O Otávio foi enviado para Belo Horizonte para um trabalho de reabilitação a uma lesão muscular de grau 3. Estamos com uma semana de tratamento e está a evoluir muito bem", começou por explicar Eduardo Santos, em declarações exclusivas ao JN. "Normalmente, uma lesão como esta leva um tempo maior de recuperação, é uma lesão um pouco parecida com a do Marega e, por isso, por saberem do meu conhecimento neste tipo de lesões, pediram que ajudasse", acrescentou o fisioterapeuta.

Ao recorrerem a Eduardo Santos, os responsáveis portistas esperam ver reduzido substancialmente o tempo de recuperação. "A lesão do Otávio, normalmente, à luz de uma recuperação convencional, no mínimo, demoraria cerca de dois meses. Mas conseguimos fazer um tempo melhor. Estamos a acelerar o processo. Este trabalho faz parte de uma espécie de caixa de ferramentas que emprega eletrólise, ondas de choque, ultrassons, laser, terapias diversas e exercícios específicos no ginásio, além do trabalho de campo. É um processo que começa desde que o atleta sai da maca até ao regresso ao campo. É uma série de processos que combinamos para acelerar a recuperação de uma forma muito individualizada, que ocupam o dia todo. Exige muita energia da parte do jogador para se fazer uma boa recuperação e o Otávio tem sido muito dedicado no trabalho. Podemos reduzir, pelo menos, metade do tempo, mas depois é como digo, depende de muitas variáveis que entram no processo, porque é sempre uma questão física individual. Não seria ético partilhar qualquer meta, porque é um compromisso que tenho com o jogador, mas para o Sporting não vai recuperar a tempo, isso é certo", explicou Eduardo Santos, que reconhece que o F. C. Porto faz de tudo para encontrar o melhor para os atletas.