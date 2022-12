O outro Lionel que também é santificado na Argentina

Scaloni foi campeão do Mundo sem ter experiência prévia como treinador, ao lado dos amigos Aimar, Samuel e Ayala

Primeiro, foi destratado e desvalorizado; depois, respeitado e aplaudido; por fim, santificado e imortalizado. Tal como o outro Lionel, também este teve que engolir muita coisa, baixar a cabeça a faltas de respeito e de consideração, antes de consumar uma das histórias mais improváveis e mais felizes de que há memória no futebol. Scaloni pegou na albiceleste num dos período mais difíceis da seleção, sem ter qualquer experiência anterior para mostrar que podia ser a pessoa certa para o cargo, e era suposto ser apenas o interino que faria a ponte entre Jorge Sampaoli e o sucessor. Quatro anos depois, é o selecionador mais titulado da Argentina e o único a ganhar tudo o que era possível.

Assim, não foi só por causa de Messi, o outro Lionel, que a Argentina chegou ao Catar como uma das favoritas ao título mundial que acabaria por conquistar. Com Scaloni, os argentinos ainda perderam uma Copa América (2019), mas aí já estava em andamento um movimento que, pelo caminho, ia convencendo tudo e todos. O próprio Messi, magoado, depenado e conformado com tantos anos de desilusões, recuperou o brilho no olhar e começou a acreditar que, afinal, o melhor ainda estava para vir. E estava. Em doses industriais, aliás. Antes de Scaloni, a Argentina era uma máquina de perder (incluindo três finais da Copa América e uma do Mundial, em 2014); depois, passou a ser uma máquina de ganhar.