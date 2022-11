O pacto que mudou a vida de Diogo Costa

O primeiro técnico convenceu-o a ser guarda-redes, mas o miúdo só aceitou fazê-lo em part-time. Resultou!

"Só dei uma ajudinha", adianta, com a humildade que o caracteriza, Adílio Pinheiro, o primeiro treinador de Diogo Costa, guarda-redes do F. C. Porto que brilhou na Liga dos Campeões e renovou contrato por mais uma época. Na época 2008/09, orientou o então miúdo com seis anos na Escola de Futebol Pinheirinhos de Ringe, em Vila das Aves, Santo Tirso.

O técnico, hoje com 72 anos, era picheleiro e ao final da tarde dava treinos aos miúdos do bairro de Ringe. Diogo Costa, que nascera em Rothrist, vila da Suíça para onde os pais haviam emigrado, mudara-se para o concelho. O avô, que jogara com o mestre nos juniores do Aves, fez a ponte: "Perguntou que se o miúdo podia vir e... veio! Passados uns meses comecei a ver nele capacidade para ser guarda-redes, mas ele não aceitou muito bem", recorda.