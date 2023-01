O palco dos sonhos: formar para ganhar

Daniela Silva Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Próximo passo do GDC Gueifães é ter mais espaços de treino para receber atletas de todas as idades

À custa de resiliência, ambição e superação foi fundado o Grupo Desportivo e Cultural de Gueifães, há 49 anos, mas nem sempre todos os capítulos foram fáceis. No dia 1 de outubro de 1973 nascia um clube de voleibol em Gueifães, na Maia, fundado por jovens que tinham interesse numa modalidade ainda pouco explorada e conhecida no concelho.



À época não havia pavilhão e os treinos e jogos tinham lugar num campo de cimento no centro da localidade, onde se juntavam os jovens atletas e curiosos de todas as idades para praticar uma modalidade que até então tinha poucos interessados na Maia. O clube nasceu e cresceu no meio de muitas adversidades, mas com a motivação de jovens interessados pelo voleibol nos primeiros anos, as freguesias vizinhas já se juntavam ao GDC Gueifães. Com o crescimento do clube, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia apoiaram o projeto e foi possível a criação de cada vez mais equipas.