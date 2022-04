O plano da Federação para impulsionar ainda mais o futebol feminino

JN/Agências Hoje às 16:47 Facebook

Campeonato com menos equipas e Supertaça alargada avançarão na próxima temporada. O Campeonato de Portugal de futebol masculino também sofre mudanças significativas.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, este sábado, a criação de dois campeonatos de formação em 2022/23, confirmando ainda o alargamento da Supertaça de futebol feminino a quatro clubes e a redução da Liga feminina a 12 equipas.

A partir da próxima época, a Supertaça de futebol feminino vai ser disputada pelo campeão nacional, pelo vice-campeão e pelos vencedores da Taça de Portugal e da Taça da Liga, no formato de meias-finais e final, sendo que, caso os vencedores das taças coincidam, será a classificação do campeonato a determinar os clubes presentes na final-four.

Igualmente confirmada foi a redução, em 2022/23, do principal campeonato feminino, atualmente disputado por 16 clubes, para 12 emblemas, numa série única a duas voltas, descendo o último, enquanto os 10.º e 11.ºs posicionados decidirão a permanência com os segundo e terceiro classificados do segundo escalão.

Relativamente ao futebol masculino, o Campeonato de Portugal será reduzido para 56 equipas, divididas por quatro séries de 14 clubes, seguindo uma organização territorial, com a disputa de um campeonato a duas voltas. A mudança mais drástica é que os seis últimos classificados de cada uma das séries serão despromovidos aos escalões distritais, enquanto os dois primeiros de cada uma das quatro séries vão formar dois campeonatos de quatro clubes, dos quais sobem à Liga 3 os dois primeiros de cada um.

Além destas alterações, a FPF vai criar duas novas competições nos escalões de formação, as segundas divisões de sub-17, com 36 equipas, e de sub-15, com 40.

Igualmente prevista, e agora confirmada, foi a redução de 14 para 12 clubes da Liga de futsal masculino, que continuará a ser disputada em duas fases, com a fase regular, despromovendo os dois últimos classificados, e os 'play-offs', com eliminatórias à melhor de três jogos e a final à melhor de cinco.