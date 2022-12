O português que conheceu Maradona e comenta jogos no Catar

Rui Farinha, em Doha Hoje às 14:47 Facebook

Pedro Correia garante que CR7 tem de mudar o chip: "Éramos Cristiano Ronaldo e mais dez, agora somos 11".

Pedro Correia, de 42 anos, é comentador de futebol no Dubai, ao lado do Catar, e trabalhou durante quase uma década no Al Wasl, clube onde Diego Maradona foi treinador, nas épocas de 2010/11 e 2011/12. "Quando cheguei em 2013, Maradona já não estava no clube, mas acabei por ter encontros ocasionais e fugazes com ele, já depois de exercer outras funções nos Emirados Árabes Unidos. Foi uma figura marcante na história do país, tinha um carisma muito particular. Não creio que alguma vez seja esquecido aqui. Era um obcecado por futebol, adorava e passava a vida a ver jogos", afirmou, ao JN.