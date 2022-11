Cristiano Ronaldo é o primeiro da História a marcar em cinco mundiais

O capitão da seleção nacional inaugurou, esta quinta-feira, diante do Gana.

O golo português surgiu ao minuto 65, com Cristiano Ronaldo a marcar de grande penalidade. Com este tento, o camisola sete tornou-se no primeiro da História a marcar em cinco mundiais. O avançado descolou de uma lista na qual estava Uwe Seller, Pelé, Miroslav Klose e Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar em Mundiais em 2006, na Alemanha, diante do Irão. Voltou a faturar em 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e, agora, no Mundial do Catar, diante do Gana.

A vantagem portuguesa, no entanto, durou pouco tempo: Ayew aproveitou um mau corte de Danilo para fazer o golo do empate. Entretanto, João Félix devolveu a vantagem aos portugueses e Rafael Leão saltou do banco para fazer o 3-1.