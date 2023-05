O primeiro tombo de José Mourinho numa grande final

Treinador português e Roma não resistem ao poderio e experiência do Sevilha. "Special One" mantém-se com cinco troféus europeus

Noite de desilusão para José Mourinho. Pela primeira vez na carreira, o treinador português saiu derrotado de uma final europeia. Em Budapeste, a Roma perdeu nos penáltis frente ao Sevilha, após um empate a um golo, e deixou escapar a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões, na próxima temporada.

Face à atual classificação no campeonato italiano (é sétimo), os romanos correm, aliás, o sério risco de não participar nas competições europeias. Para Mourinho, o jogo foi de desespero: caso vencesse, o treinador, de 60 anos, natural de Setúbal, elevaria para seis os troféus conquistados na Europa. Contando todos os troféus, incluindo a Supertaça Europeia, Carlo Ancelloti é o líder de vitórias no Velho Continente, com nove. A derrota, ontem na Hungria, ocorreu 20 anos após o primeiro triunfo do português, ao serviço do F.C. Porto, na Liga Europa, ao bater o Celtic por 3-2.